Pronto un maxi sconto da parte del Comune di Firenze alla Fiorentina sul prossimo accordo per l’Artemio Franchi: i dettagli

Sulle colonne del Tirreno in edicola questa mattina si parla dell’Artemio Franchi e della discussione in atto tra Fiorentina e Comune di Firenze per il rinnovo della concessione per la stagione 2023-24 dell’impianto in scadenza tra pochi mesi. Secondo quanto riporta il quotidiano mancherebbe solo la firma al sì definitivo: accordo annuale, in previsione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo a partire dal 2024/25.

Per quanto riguarda il costo, rispetto al milione e centomila euro attuali, sarà, però, sensibilmente ridimensionato. L’accordo potrebbe essere trovato a metà strada, attorno ai 500-600/mila euro, visto che, dall’estate, con il trasferimento al Viola Park di Bagno a Ripoli, la Fiorentina restituirà sia il centro sportivo Davide Astori che gli uffici. Inoltre, salvo ulteriori intoppi, già il prossimo gennaio la Curva Ferrovia potrebbe già essere chiusa per i lavori, andando a impattare sugli introiti della società viola sulla vendita dei biglietti.