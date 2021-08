Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com alla Fiorentina sarebbe stato proposto Rafael Pereira da Silva, meglio conosciuto come Rafael, ex terzino destro del Manchester United, Lione e Basaksehir, attualmente svincolato. Il difensore brasiliano, con il passaporto portoghese, avrebbe le caratteristiche del giocatore che sta cercando la Fiorentina, che però è concentrata sulle trattative per Odriozola e Celik. Difficile dunque che i viola prendano in considerazione la proposta.