Prosegue la missione di Castrovilli verso la 100esima presenza: allenamento individuale in palestra. FOTO

Il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli continua il suo percorso di recupero dal brutto infortunio rimediato lo scorso aprile. La maggior parte della squadra è ancora in vacanza, godendosi i giorni di riposo concessi all’inizio della mega-sosta. E allora, il numero 10 si allena da solo.

Come si evince da una foto, pubblicata su Instagram (nelle stories) da Castrovilli stesso, il calciatore ha svolto una sessione di allenamento individuale al centro sportivo, in palestra. Continua la missione ‘centesima presenza in maglia viola‘, traguardo che taglierà al suo rientro in campo.

Di seguito, la foto di Castrovilli: