Protti: “Vlahovic? Andare via a zero è la scelta più brutta per un giocatore quando invece potrebbe restare dove gli vogliono bene”.

Anche la storica bandiera del Livorno Igor Protti, ex attaccante e attuale club manager degli amaranto, ha commentato la questione relativa al rinnovo mancato dell’attaccante Dusan Vlahovic con la Fiorentina. Di seguito le sue parole rilasciata al canale YouTube Calcio di Periferia: “Vlahovic? I soldi ti danno la possibilità di scegliere. Puoi decidere di rimanere in un posto dove ti vogliono bene e dove sei cresciuto, oppure andare via facendo guadagnare la società che ha creduto in te”.

Poi aggiunge: “Andare via a zero ritengo che sia la scelta più brutta che un giocatore possa fare. Ci sono tante persone legate alle proprie squadre, basta vedere quello ha fatto Sergio Pellissier con il Chievo”.