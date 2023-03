Prove di coppa. Oggi la sfida tra due bomber ‘europei’

Cremonese-Fiorentina è anche la sfida tra due attaccanti che conoscono molto bene la Conference League: Cyriel Dessers contro Arthur Cabral. Come riporta il quotidiano La Nazione, il rendimento del numero 9 viola è globalmente molto positivo quando si parla di Europa: in questa stagione, nella competizione continentale, ha già messo a segno cinque reti, ma con la maglia del Basilea (proprio prima di arrivare a Firenze) è riuscito a realizzare tredici gol (otto di questi nei turni preliminari) in dodici partite.

Davanti a Cabral, oggi, c’è un capocannoniere della Conference League. Nella scorsa edizione, compare infatti Dessers in cima alla classifica dei cannonieri: per lui 10 gol con la maglia del Feyenoord, esattamente il doppio di quanti ne ha realizzati con la Cremonese in campionato.