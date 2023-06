Prove generali contro il Sassuolo. E la prospettiva in caso di vittoria…

La testa è, inevitabilmente, già a Praga, per quella che sarà la seconda finale della stagione. Oggi però la Fiorentina chiude ufficialmente le danze in campionato contro il Sassuolo, in una gara che per Italiano sembra più essere l’occasione per fare le prove generali in vista del grande match contro il West Ham.

Oltre le scelte e il valore della partita, che comunque può voler dire ancora ottavo posto (bisognerà in ogni caso aspettare il risultato del Torino domani sera per averne la certezza in caso di vittoria), l’allenatore viola ci tiene a chiudere a -6 dal totale di punti conquistati nella scorsa stagione. Erano stati 62 un anno fa contro, eventualmente, i 56 sui quali potrebbero assestarsi Biraghi e compagni. E se si contano gli sforzi fisici fatti, il campionato “strano” con il mondiale in mezzo, una partenza di stagione totalmente da rivedere e due finali raggiunte… Beh

Per farlo l’allenatore viola potrebbe scegliere come formazione titolare un giusto mix tra titolari e seconde linee, per provare un ultima volta anche le pedine per Praga. Lo scrive La Nazione.