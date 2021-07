Prove tattiche per la Fiorentina: Italiano divide la squadra in due

MOENA – Dopo un breve riscaldamento, la Fiorentina è scesa in campo per un’esercitazione tattica che somiglia ad una partitella. Da una parte la squadra gialla, che attacca: dall’altra i viola, che devono solo difendere e non possono intervenire sul pallone. La particolarità sta nel fatto che prima di poter puntare la porta, i gialli devono fare dieci passaggi di fila. Dopo qualche minuti, le due squadre si sono invertite: i viola attaccano, i gialli difendono.

Squadra viola: Rosati; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Agostinelli, Krastev, Duncan; Callejon, Vlahovic, Munteanu.

Squadra gialla: Terracciano; Venuti, Dalle Mura, Igor, Terzic; Bianco, Maleh; Saponara, Bonaventura, Sottil; Kokorin.