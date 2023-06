Prove tecniche di “battesimo” al Viola Park: spunta l’insegna davanti all’ingresso. FOTO

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, ormai slittata a settembre (come ha fatto capire anche con un pizzico di disappunto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in conferenza stampa), al Viola Park proseguono gli esperimenti di “battesimo”. Cioè si sperimentano tipologie diverse di insegna per il nome.

In questi giorni, davanti all’ingresso del Viola Park, con la villa storica dove già sono stati trasferiti i primi dipendenti sullo sfondo, campeggia la parola “Viola” in caratteri tridimensionali stampatello color oro. Non può sfuggire all’occhio di chi percorre via Pian di Ripoli.

Di seguito, la foto: