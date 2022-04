Prove tecniche per il Milan: può partire Brahim Diaz, torna Bennacer, Ibrahimovic…

Il Milan si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la principale notizia che emerge dall’allenamento di stamattina è il ritorno in gruppo di Ismael Bennacer, che sembra aver recuperato completamente per domenica. Sarà complicata la titolarità, Kessie e Tonali sono in vantaggio. In gruppo c’è anche Ibrahimovic, come già accennato; non ha svolto l’allenamento personalizzato, nonostante Giroud sia favorito per partire titolare. Niente da fare per Florenzi e Kjaer, ancora a parte. Chi potrebbe partire dal 1° minuto contro la Viola è Brahim Diaz come trequartista centrale.