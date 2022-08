Provedel punta i piedi e spalanca le porte all’arrivo di Dragowski: “Spezia, voglio andarmene”

Il portiere dello Spezia Ivan Provedel ha parlato a Il Messaggero riguardo al proprio futuro. Le sue parole suonano chiare e forti: vuole andarsene alla Lazio. Il suo addio al club bianconero spalancherebbe le porte all’arrivo al club ligure di Dragowski, portiere della Fiorentina da tempo in uscita. Queste le dichiarazioni di Provedel:

“Voglio andare via, da un mese mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via. La Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri”.