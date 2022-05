Pruzzo: “Allegri è riuscito a intristire anche Vlahovic, il suo gioco non esalta le caratteristiche dell’attaccante”

Intervenuto a Radio Radio, l’ex attaccante Roberto Pruzzo, ha commentato il rendimento alla Juventus di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sull’ex attaccante della Fiorentina:

“Allegri è riuscito a intristire anche uno come lui, che ha entusiasmo e tanta voglia di migliorare, e ce ne vuole. Fa un gioco non in grado ad esaltare le caratteristiche dell’attaccante. Mi auguro che dall’anno prossimo cambi qualcosa per il giocatore. E non è l’unico che ha sofferto questo modo di giocare”.