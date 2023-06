Pruzzo: “Amrabat non è difficile da sostituire, chi lo gestisce deve avere un’alternativa alla Spagna. Berardi risolverebbe i problemi della Fiorentina in attacco”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo commenta a Lady Radio varie dinamiche del mercato viola, soffermandosi sui vari reparti. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante: “L’importante è che ci sia un’alternativa alla Spagna per Amrabat, è fondamentale ed è compito di chi gestisce il giocatore, in considerazione del fatto che il ragazzo ha scelto di cambiare aria. La Fiorentina è disponibile ma come si dice: portare denaro, vedere cammello. Questa è la sintesi. Ormai si sono sbilanciati talmente tanto che dovranno trovare una soluzione”.

“Va capito quale può essere il profilo giusto a centrocampo, e poi scegliere le pedine adatte accanto, come Castrovilli. Torreira aveva funzionato benissimo davanti alla difesa nonostante non fosse propriamente un regista, la caratteristica fondamentale è che il giocatore sia adeguato nello scacchiere viola. Amrabat non credo sia difficilissimo da sostituire”.

“Berardi? Ha segnato più di 100 reti in A e punterei su di lui, riuscirebbe a risolvere da solo più o meno tutti i problemi della Fiorentina in avanti. Prima di spostarsi su altri nomi”.