Pruzzo: “Aspettiamo la riconferma di Jovic ma forse la Conference è il suo livello. Amrabat? Non si senta regista”

“Tutto e niente, perché ci vuole la riconferma e questo è fondamentale per dare continuità a una prestazione positiva. Passare dal poco o niente al tanto, porta con sé qualche segnale, qualche coincidenza e un pizzico di fortuna. Prendiamola per quello che è, con delle prestazioni importanti di questi due giocatori. Sono giocate che certificano però le qualità di Jovic e Cabral, anche se alla lunga queste qualità non stanno collimando con quello che si è visto giovedì” ha commentato così lo stato dell’arte dell’attacco viola, l’ex attaccante Roberto Pruzzo a Lady Radio.

“L’alternanza disturba? Non c’è dubbio anche perché il ruolo dell’attaccante è diverso da tutti gli altri. Gli attaccanti hanno bisogno della continuità. Può essere che questa competizione sia di livello molto basso, non escludo che questo torneo sia il livello di Jovic.

La presenza di Gonzalez? La squadra ha più fiducia quando c’è lui e gli avversari concedono più spazio anche agli altri. Potrebbe fare molto di più, perde un sacco di energie nervose perché si arrabbia, sbatte contro il muro metaforicamente. Amrabat? Spero si sia messo alle spalle le questioni di mercato e le pretese di avere la bacchetta magica per fare il regista”.