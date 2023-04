Pruzzo: “Cabral a volte si sforza addirittura troppo e non è lucido. Jovic? Si sopravvaluta”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della squadra di Italiano e di alcuni singoli, soprattutto del reparto offensivo viola. Queste le sue parole: “Cabral merita di essere l’attaccante titolare della Fiorentina, si impegna tanto, a volte troppo e perde lucidità. Ha segnato 6 gol in Serie A, ma è un campionato dove non ha segnato nessuno. Ma questa non può essere la svolta per il brasiliano.

Jovic deve essere più concreto. Secondo me si sopravvaluta, ma da qui alla fine può dare una grande mano. Brekalo? Può anche segnare, cosa mica da poco visto che Nico sta mancando in fase realizzativa…”