Pruzzo: “Il benessere di Gonzalez è un interesse comune. I numeri dell’attacco viola fanno prendere male, Arnautovic…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per commentare i temi più caldi in casa viola, a cominciare dall’attaccante Nicolas Gonzalez: “L’interesse comune è chiaramente rimetterlo in condizione e farlo rendere al meglio. Gonzalez è un patrimonio della Fiorentina, la cosa importante è la chiarezza tra le parti. L’obiettivo deve essere ribaltare un inizio di stagione piuttosto deludente”.

Sulle fasce offensive: “Adesso, piano piano, si rivedranno Gonzalez e Sottil: hai comunque un Kouamé che sta facendo cose straordinarie e un Ikoné in crescita. Saponara rimane un’alternativa. Non farei mercato a gennaio: tutto rimandato a giugno per comprare due o tre giocatori che facciano la differenza“.

Sui possibili profili: “Boga ha fatto male con l’Atalanta, ma ha ancora tanto da dare. Una buona soluzione sarebbe il prestito con diritto. Arnautovic? Fa reparto da solo, ha grande personalità. Migliorerebbero tante cose: i numeri dell’attacco viola fanno prendere male“.