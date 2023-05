Pruzzo: “Jovic dà l’impressione di essere al punto giusto nel momento opportuno. Rinuncerei ad Ikone dall’inizio per non concedere spazi all’Inter”

L’ex centravanti della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio soffermandosi anche sull’attacco viola alla vigilia della finale di Coppa Italia con l’Inter. Ecco cosa ha detto Pruzzo: “Jovic mi dà l’impressione di essere un giocatore che pur avendo i suoi problemi, si trova al punto giusto nel momento giusto ed un’opzione in più per Italiano. Se si analizzano le sue presenze ed i gol che avrebbe potuto segnare, ne ha sbagliati tanti ma di occasioni ne ha avute. L’allenatore sa che la partita può allungarsi ed in questo contesto anche il serbo può dare il proprio contributo”.

“Accanto a Milenkovic metterei Igor, al di là delle pause che si prende in campo. Martinez Quarta non lo farei giocare in una partita del genere, lo vedo più come centrocampista aggiunto. Igor ha fisico, può essere utile sulle palle alte e quelle inattive, credo dia qualche garanzia in più. Partirei con una squadra maggiormente coperta, rinuncerei ad Ikone e schiererei uno tra Mandragora e Duncan, schierando Castrovilli più alto assieme a Bonaventura, per avere maggiore sostanza. Non per essere difensivista, ma questo è l’approccio che metterei in campo. Fondamentale non concedere troppi spazi all’Inter ed allungarsi già dall’inizio”.