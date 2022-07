Pruzzo: “Jovic esterno? Italiano non transige, ma Cabral… Aver giocato poco nelle ultime stagioni non sarà un problema”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio del possibile prossimo acquisto viola Luka Jovic. Sentite cosa ne pensa sull’alternanza con Cabral e su un paragone con un altro attaccante del nostro campionato:

“A Jovic, così come Cabral, ci vorrà del tempo per ambientarsi nel calcio italiano. Ma credo che non avrà grossi problemi: è un giocatore forte. Non giocherà come ala, Italiano ha delle idee rigide sulle posizioni di modulo. Il fatto che abbia giocato poco nelle ultime stagione conta poco: anche Abraham arrivava così, eppure la Roma adesso ha un grande attaccante. Cabral comunque avrà bisogno di continuità, perché se finisse in panchina farebbe molta fatica”.