Pruzzo: “La Fiorentina dimostra di essere capace di perdere con tutte. Italiano deve lavorare su Jovic”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per parlare del passaggio del turno della Viola in Conference League: “Nel momento in cui questa squadra abbassa la concentrazione, la Fiorentina dimostra di essere capace di perdere con tutte. Ha reagito soltanto allo 0-3 dei polacchi, il calo non dovrebbe durare così tanto. Bene Italiano con i cambi, ma nulla è dato per scontato”.

Su Jovic: “Italiano deve lavorarci perché va risvegliato. Il serbo ha qualità e deve dare la sua mano. Ieri gli sono capitate delle occasioni non capitalizzate, ma la Fiorentina ora non può permettersi di tagliare fuori un giocatore come lui“.