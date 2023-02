Pruzzo: “La Fiorentina ha gestito benissimo il caso Amrabat. Normale essere intrigati dal Barcellona, ma non ci saranno ripercussioni”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio, partendo dalla questione Jovic: “Col Torino l’ho visto ben inserito nel gioco, io cercherei di dargli maggiore continuità anche se capisco che con tanti impegni ravvicinati non sia facile. Secondo me il vero Jovic è quello di mercoledì sera, uno che non si muove molto per il campo ma ha qualità e caratteristiche precise. Per farlo segnare devi mettere tanti cross in area, c’è poco da fare. Ikonè? Purtroppo non sempre riesce a incidere come contro il Torino. A livello di esterni ho visto molto bene anche Dodò e Terzic e questo mi fa pensare positivo per il futuro”.

E poi su Amrabat ha aggiunto: “Ci sta di essere intrigati dalla proposta del Barcellona, quindi un po’ lo capisco. Mi sembra comunque che la questione sia rientrata subito bene, la Fiorentina è stata brava a gestire la situazione. Dopo il chiarimento tra il giocatore e lo spogliatoio penso che non si saranno ripercussioni. Kouame? Sta vivendo un periodo complicato, purtroppo stanno emergendo i suoi limiti tecnici soprattutto sotto porta”.