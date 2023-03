Pruzzo: “La media gol di Jovic e Cabral non è sufficiente, i numeri sono risicati. Urge recuperare Milenkovic, la Fiorentina ha deluso ma i conti si fanno alla fine”

Ex bomber di Fiorentina, Genoa e Roma, Roberto Pruzzo a Lady Radio ha parlato del rendimento degli attaccanti della Fiorentina e di altri aspetti della squadra viola. L’ex attaccante si è espresso così: “Cerchiamo di rimanere nelle giuste dimensioni. I numeri delle punte viola sono molto risicati. Con la media tenuta finora non si va nemmeno in doppia cifra, siamo molto sotto media. Non bisogna accontentarsi di quello che è il momento, occorre fare di più. Entrambi sono oltre le 20 presenze, la loro media non è sufficiente”.

“Spero che la Fiorentina recuperi Milenkovic, è il giocatore che può mancare di più da qui in avanti. Le partite sono tante ed è fondamentale il rientro del serbo. Italiano ora ha maggiore possibilità di scelta e può fare delle sostituzioni che non abbassano il livello della squadra. La coperta è lunga e anche chi entra sta facendo la differenza. Il campionato viola è partito talmente male che talvolta abbiamo fatto delle valutazioni forse anche un po’ affrettate. Fino ad un mese fa la Fiorentina era tra le maggiori delusioni del campionato ma i conti si fanno alla fine”.