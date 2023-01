Pruzzo: “Non prenderei mai Brekalo, sbagli strada se pensi di rinforzarti con lui. Jovic? Se c’è l’occasione, salutiamolo subito”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, in riferimento al calciomercato viola e all’obiettivo Josip Brekalo: “No, io non lo prenderei mai. A mio parere, se pensi di rinforzarti con lui sbagli strada. Chi ha fatto un’operazione buona è la Roma con Solbakken, giovane e soprattutto economico. Brekalo non è un cattivo giocatore, ma non colma le lacune della Fiorentina“.

Su Luka Jovic: “Se c’è l’occasione, per me è da salutare subito e senza esitare. Non vedo possibilità di miglioramenti nel breve termine. Cabral, inoltre, è costato tanto alla Fiorentina. L’attaccante di proprietà è lui, non Jovic, quindi va fatto giocare il brasiliano, quando è a disposizione“.