Pucci: “Il clima che percepiamo intorno alla squadra è completamente cambiato rispetto alle ultime stagioni. Il futuro della Fiorentina passa attraverso l’Europa…”

Attraverso un articolo sul sito dell’ACCVC, il Presidente dell’associazione Filippo Pucci ha affidato un proprio pensiero in merito all’inizio della stagione: “Il clima che noi tifosi percepiamo e che “traspira” dall’interno della squadra è un clima completamente cambiato rispetto alle ultime stagioni. Giocatori importanti sono rimasti, altri di levatura internazionale sono arrivati, il tutto condito da un entusiasmo straripante e contaminante di Vincenzo Italiano che sta cercando di far tornare la Fiorentina a “fare calcio” e i tifosi viola, amanti del “bel calcio”, orgogliosi di “essere Fiorentini“.

“Adesso ha continuato Pucci – tocca a noi “CREDERCI”, lasciare da parte le polemiche e trascinare questa squadra a riconquistare posizioni di classifica che le sono consone per storia e tradizione. Sappiamo tutti che il futuro della Fiorentina dei prossimi anni passa attraverso la conquista di un posizionamento in EUROPA. Quella conquista sarà la “svolta” e la dobbiamo cercare di conquistare il prima possibile con l’aiuto di tutti e specialmente dei tifosi. Sentire di nuovo il Franchi, seppur a ranghi ridotti, cantare, incitare è stata roba da far “accapponare la pelle “ per tutti coloro che hanno la Fiorentina nel cuore”.