Per quanto riguarda la partita della Dacia Arena, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, tra i giocatori in forte dubbio per la gara di domani, c’è anche Erick Pulgar.

Il calciatore sta soffrendo un risentimento muscolare alla coscia destra. Le ultime sedute di allenamento hanno dimostrato che la sua condizione fisica non è delle migliori e dunque è probabile che non rientri tra i disponibili per il match con l’Udinese.