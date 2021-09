Pulgar apre una falla ma Torreira è pronto a colmarla: c’è un futuro anche in coppia per i due?

Potrebbe dover fare ancora a meno di Erick Pulgar, la Fiorentina che domani farà visita all’Udinese: il cileno sta ancora recuperando dall’affaticamento muscolare che l’ha tenuto fuori dalla sfida con l’Inter ma ha avuto un piccolo problema anche ieri sera. Una difficoltà che probabilmente Italiano confermerà in sala stampa tra un paio d’ore ma che crea un discreto problema al tecnico viola, vista la fiducia riposta sul classe ’94.

Previdenza vuole, che in quel ruolo la Fiorentina abbia pescato sul mercato Lucas Torreira, che così dovrebbe avere una nuova chance per partire dal primo minuto e continuare a integrarsi con il resto del gruppo, arrivando il più vicino possibile alla sua versione migliore, anche nella tenuta sui 90 minuti. Nel futuro dei due potrebbe anche esserci una convivenza sul campo, con la possibilità magari di vedere una Fiorentina con i due davanti alla difesa, in alcuni casi particolari. Per il momento però i due sudamericani si sono alternati equamente tra indisponibilità dell’uno e dell’altro: quel che conta di più però è che per Italiano, nessuno dei due è il padrone assoluto del ruolo ed entrambi rappresentano risorse fondamentali.