Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, è stato uno dei protagonisti nella partita giocata dal Cile in casa della Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Il giocatore viola ha servito un assist al bacio per Meneses che, in scivolata, ha realizzato la rete della compagine cilena che però è uscita sconfitta da questa sfida per 3-1.

Pulgar è rimasto in campo per tutta la gara ed è stato anche ammonito nel corso della partita.