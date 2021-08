Pulgar chiamato al rilancio. Ma è l’uomo giusto per la Fiorentina?

In attesa di eventuali novità dal mercato, al momento Erick Pulgar è il candidato principale a ricoprire il ruolo di regista nella mediana viola. La Fiorentina ha infatti a disposizione soltanto il cileno classe ’94 come uomo d’ordine davanti alla difesa. Il ragazzo di Antofagasta non è però prettamente un regista, ed in carriera quella posizione non l’ha praticamente mai ricoperta.

Pulgar è un centrocampista centrale di ottima statura, buone letture tattiche e doti balistiche notevoli, ma probabilmente non è l’uomo adatto a prendere in mano il gioco di una squadra. A Bologna ha pressoché sempre giocato come mediano in una linea a due. Arrivato a Firenze, ha agito da mezzala, nel centrocampo completato inizialmente da Badelj e Castrovilli.

Pulgar ha poi spesso faticato a trovare spazio con Iachini, e soltanto con Prandelli ha avuto più continuità di rendimento ed impiego. Il calciatore però non ha mai fatto quello step necessario per diventare uno degli inamovibili della Fiorentina. Rigorista eccellente, abile nel battere rigori e punizioni, Pulgar può senz’altro essere utile alla Fiorentina, ma non è per caratteristiche né un metronomo né un fine palleggiatore.

L’interrogativo rimane perciò sempre il medesimo: Pulgar è l’uomo adatto a guidare il centrocampo della Fiorentina?