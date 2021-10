Pulgar è in vantaggio su Torreira. In difesa si scalda Igor

A meno di 24 ore dalla sfida di domani contro il Napoli, uno dei principali interrogativi è quello di indovinare la formazione che il tecnico viola manderà in campo dal primo minuto. In tal senso questo pomeriggio Radio Bruno ha provato a fare il punto della situazione.

Sembra essere risolto il dubbio principale, quello a centrocampo: secondo quanto riportato probabilmente domani non vedremo il doppio play in campo, e quindi Italiano scegliere soltanto uno tra Pulgar e Torreira con il cileno di poco in vantaggio. Novità sembrano arrivare in difesa. Dalla sessione di rifinitura di questo pomeriggio sembra che Italiano abbia l’idea di mandare Igor in campo dal primo minuto accanto a Milenkovic: il brasiliano, in vantaggio su Quarta e Nastasic, dovrebbe essere il designato a marcare Osimhen. Persistono i dubbi sulla presenza di Saponara: il fantasista, che ha lavorato tutta la settimana a parte per un fastidio fisico, resta in forte dubbio di non rientrare nella lista dei convocati