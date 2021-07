Pulgar e Kouame sul piede di partenza, per Milenkovic è già arrivata un’offerta ma…

La Nazione di oggi si concentra sul mercato in uscita che la Fiorentina dovrà attuare. 13 milioni da parte del Celta Vigo possono essere sufficienti per veder partire Pulgar, mentre Kouamé piace a Torino e Wolverhampton. Capitolo Milenkovic: piace alla Juventus, ma non ci sono per ora offerte. Dall’estero ne è arrivata una da 16 milioni, troppo bassa per la Fiorentina. A meno che qualcuno non si spinga sui 25/27 milioni, il rischio è quello di assistere ad un tormentone estivo, proprio nei giorni del ritiro.