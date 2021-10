Pulgar fulcro del gioco: E il Cile vince una partita chiave contro il Paraguay

Il Cile vince una partita chiave valida per eliminatorie che danno l’accesso ai Mondiali del 2022 in Qatar. E il fulcro del gioco della nazionale cilena è stato il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar.

Dentro come titolare, rimasto in campo per tutto il match, Pulgar è sempre stato nel vivo dell’azione in questa gara che ha visto la sua squadra imporsi per 2-0.

Le reti sono tutte arrivate nel secondo tempo: al 68′ vantaggio con Brereton, su assist di Isla, mentre al 72′ ha chiuso i conti lo stesso Isla con un sinistro vincente.

Il Cile adesso è terzultimo con 10 punti nel raggruppamento sudamericano, ma riaccende la speranza di potersi qualificare alla manifestazione. Parimenti si complicano un po’ di più i piani del Paraguay che però è ancora sopra a Pulgar e compagni, a quota 12.