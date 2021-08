Pulgar non convince Italiano? La Fiorentina ci riprova per Torreira

Mancano sempre meno giorni alla fine del calciomercato e in casa Fiorentina sono diverse le operazioni da fare per regalare a Vincenzo Italiano una squadra competitiva. Secondo quanto riportato da La Nazione, nella giornata di ieri la dirigenza viola avrebbero ripreso i contatti con l’Arsenal per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è un vecchio pallino della Fiorentina, che sta monitorando anche la suggestione che porta a Miralem Pjanic.

La scelta del bosniaco, rispetto a quella di Torreira che ha già aperto al trasferimento a Firenze, è più complessa e legata ad altre variabili. La principale è la Juventus, anche se a Torino lo spazio per giocare sarebbe poco visto il sovraffollamento bianconero in mediana. Scontato che Pjanic lasci il Barcellona, da decidere invece quale sarà la sua nuova squadra.