Pulgar: “Pagata a caro prezzo l’assenza di Sanchez. Ora dobbiamo voltare pagina fin dalla prossima partita”

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, intervistato da TNT Sports Chile, ha parlato delle difficoltà che ha avuto la sua nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022: “Ci è mancato molto Sanchez, la sua assenza si è sentita in campo. Non avevamo quel giocatore che potesse giocare la palla con quella lucidità che ha lui”.

Poi ha aggiunto: “C’è ancora molto da aggiustare per quel che ci riguarda, con il Brasile ci ha condannato il fatto di non essere riusciti a segnare. Con la Colombia le cose non sono andate come ci aspettavamo e il gruppo era deluso, consapevole di quanto accaduto”.

Pulgar ha concluso così: “Dobbiamo voltare pagina e dare tutto nella prossima partita contro il Perù, in modo che in seguito possiamo ottenere i punti di cui abbiamo bisogno dalla nostra gente”.