Pulgar perde aereo e… derby per la regia viola: scalpita Torreira e Amrabat cerca lo scatto a sorpresa

Come se non bastasse la sosta extra large, o meglio la striscia di partite che in Sudamerica si protrae fino all’ultimo giorno utile, ci si è messa anche una coincidenza aerea sfortunata a bloccare Erick Pulgar nel suo viaggio di ritorno verso Firenze. Il cileno per altro è stato uno dei migliori tra i calciatori viola che hanno giocato in Nazionale, in campo quasi per intero nella squadra del ct Lasarte. Gli argentini e Torreira, concorrente diretto in regia, sono tornati ieri con una certa calma, a 48 ore dal match di Venezia mentre per Pulgar se ne è parlato solo nella notte: non siamo comunque ai livelli di frenesia della sosta scorsa, dove la sfida con l’Atalanta arrivava il giorno stesso del rientro ma comunque per il cileno ci sarà probabilmente la panchina dall’inizio.

Forte dunque la candidatura di Torreira ma valida anche quella di Sofyan Amrabat, che in questa stagione non è mai partito da titolare ma che dalla sua non ha neanche delle reali doti da regista. Italiano però ha abituato a sorprendere e l’occasione per il marocchino potrebbe arrivare da un momento all’altro, sfruttando anche un suo ritorno arrivato invece in tempo giusto da permettergli di allenarsi senza troppi problemi.