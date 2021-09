Pulgar-Torreira: la convivenza è possibile? L’ipotesi che era stata scartata con Badelj ma che potrebbe tornare attuale

Torreira è pronto al suo esordio in maglia viola, anche perché Pulgar tornerà molto tardi dal Sudamerica, a ridosso della sfida con l’Atalanta. Ma l’uruguaiano è stato preso per giocare con o al posto del collega cileno? La domanda è lecita dato che del Pulgar pagato una decina di milioni abbondanti due anni fa, a Firenze si è visto poco e solo a tratti. Per questo l’idea potrebbe anche essere quella di rilanciarlo, accompagnandolo con la garra charrùa del neo acquisto dall’Arsenal. A Bergamo è probabile che i due si alternino ma già dall’uscita successiva a Genova è possibile che Italiano studi la convivenza tra i due, con la possibilità magari in futuro di giocare anche con il duo davanti alla difesa, inserendo un trequartista in più alle spalle di Vlahovic. Nel frattempo i due potrebbero far parte del terzetto di centrocampisti, un po’ come si era provato senza troppo successo due anni fa con Badelj.