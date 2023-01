“Puntiamo sulla Coppa Italia, ma prima bisogna tornare a far paura agli avversari. L’attacco è in crisi”

Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto a Radio Bruno per commentare le chances della Fiorentina in Coppa Italia alla luce dell’eliminazione del Napoli. Sentite cosa ha detto:

“In Coppa Italia sono uscite due big dalla parte di tabellone della Fiorentina, il percorso è più semplice. Secondo me bisogna puntarci. Ma prima di tutto serve ritrovare una squadra in grado di far paura agli avversari e di trovare la via del gol”.

E ancora: “Ad oggi i numeri sono tutt’altro che confortanti, con Jovic e Cabral che hanno segnato tre gol a testa in campionato. Questa crisi dell’attacco va assolutamente risolta”.