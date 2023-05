“Può finire tanto per la Fiorentina a poco per il Basilea, ma occhio alle qualità nascoste e alle motivazioni degli ospiti. Normale che Cabral abbia fatto fatica a Firenze: quel Vlahovic era insostituibile”

In vista della sfida tra Fiorentina e Basilea, l’ex calciatore Marco Padalino è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “La Fiorentina la vedo nettamente favorita, parliamoci chiaro, ma il Basilea ha qualche qualità nascosta da esibire. Nell’arco di un campionato, poi, si vedono sempre alti e bassi. Questo, ovviamente, la dice lunga e rispecchia l’andamento altalenante degli svizzeri”.

E aggiunge: “Il risultato può anche essere tanto per la Fiorentina a poco per il Basilea. Ma gli svizzeri hanno sicuramente un quid in più di motivazione. Domani Xhaka sarà della partita, nonostante abbia fatto un casino in campionato. Non so se ci saranno Frei e Calafiori, ma i giocatori di esperienza servono in un gruppo dall’età media così bassa. Tra i giovani, uno molto forte è Diouf. Occhio al fattore stadio: come succederà domani a Firenze, anche lì saranno in 40mila a spingere”.

Sull’ex di turno Cabral: “Grandi qualità, soprattutto fisiche e di tempismo. Inizialmente ha fatto fatica, ma chiunque avrebbe avuto bisogno di tempo nel sostituire quel Vlahovic in quel momento; il serbo era insostituibile, ma ora il brasiliano ha iniziato a ingranare”.