Può slittare a settembre l’inaugurazione del Viola Park e il ritiro estivo della Fiorentina potrebbe essere a porte chiuse. Commisso amareggiato dagli ennesimi ritardi

E se sul campo la Fiorentina quest’ano a regalato emozioni positive al Presidente Rocco Commisso, non si può dire altrettanto dei lavori che stanno procedendo a rilento al Viola Park. Il nuovissimo centro sportivo viola sarebbe dovuto essere inaugurato in queste settimane, con ruspe e gru che effettivamente, ormai, sono sparite già da qualche mese.

Il lavoro però non è finto, anzi, non sembra essere a buon punto soprattutto per quanto riguarda il completamento dei due mini-stadi sia per i parcheggi provvisori all’esterno del Viola Park di cui si farà carico il Comune di Bagno a Ripoli. Per questo aumentano le possibilità di un ritiro estivo della Fiorentina a porte chiude in vista della nuova stagione, con la squadra di Italiano che potrà comunque lavorare sui nuovi terreni di gioco del centro.

Dalla società trapela che il costo per l’ultimazione delle strutture è ancora una volta lievitato con conseguente ritardo nel completamento dei cantieri. Immaginabile dunque che l’inaugurazione ufficiale del Viola Park possa nuovamente slittare a settembre. E Commisso non sembra di certo contento di ciò, lo si vede anche solo dallo sguardo. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.