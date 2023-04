Pupo: “Commisso è un vecchio amico, qualche giorno fa ho parlato con lui. Ogni volta che allo stadio risuona Firenze Santa Maria Novella provo una gioia indescrivibile”

Domani sera, Enzo Ghinazzi detto Pupo, sarà in concerto a Firenze. Salirà sul palco del Tuscany Hall, 24 ore dopo la fine della gara di ritorno della Fiorentina, la squadra della quale è tifoso, in Conference League.

“Spero di cantare Firenze Santa Maria Novella con la gioia che provo in giro per il mondo e che sentivo ogni volta che allo stadio la diffondevano, alla fine di ogni partita – ha detto Pupo a Il Tirreno – Qualche giorno fa ho parlato anche col presidente Commisso: è un vecchio amico, di quando andavo in tournée negli Stati Uniti. Mi ha detto che non sa bene il perché non venga più diffusa a fine gara, magari si potrà riproporre”.

E all’interno di quella canzone c’è una menzione per chi, come Giancarlo Antognoni, è stato una bandiera viola: “Giancarlo è diventato un amico – prosegue Pupo – sarà presente anche al concerto. Il calcio di quegli anni era diverso rispetto a quello di oggi. Antognoni fa parte del racconto della mia vita non solo perché è stato una bandiera a Firenze, rimanendo per tutta la carriera in viola, ma nell’82 è salito pure sul tetto del mondo. Questa è una stagione entusiasmante: contro l’Atalanta, la Fiorentina è stata protagonista di una gara importante, avremmo potuto vincere, ma il calcio di oggi è diverso”.