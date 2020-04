Pupo: “Commisso farebbe bene a vendere Chiesa davanti ad una grande proposta economica. Lui è…”

Il cantante toscano Pupo è intervenuto a Radio Radio parlando di Fiorentina e del Presidente Commisso: “Rocco Commisso lo conosco dal 1978, cantai nel New Jersey in una discoteca gestita da lui che allora si stava affacciando come imprenditore”. E ha aggiunto: “E’ un uomo molto intraprendente e simpatico”

E su Chiesa: “E’ normale che Federico Chiesa possa diventare un valore aggiunto per la Fiorentina sotto il profilo economico. Secondo me farebbe bene a venderlo con una proposta economica importante”.