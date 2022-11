Pupo: “Jovic manca di rispetto a noi tifosi viola, la Fiorentina non è un ponte di passaggio. In campionato finora ha segnato una miseria: il trattamento che gli ha riservato il Real la dice lunga”

Il celebre cantante, nonché tifosissimo viola, Pupo ha commentato per Leggo le recenti dichiarazioni controverse di Luka Jovic, sentite cosa ne pensa:

“Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Jovic, poi prontamente smentite dal suo entourage. Chi mi conosce lo sa: odio l’ipocrisia e sono fermamente convinto che non ci sia un unico modulo di gioco da rispettare nel rettangolo verde della vita. Ma mi interrogo sull’opportunità delle dichiarazioni di Jovic. Per i tifosi della Fiorentina, che cullano la loro squadra come un figliolo, quelle parole sono uno schiaffo, una mancanza di rispetto. A Firenze abbiamo visto sfilare attaccanti del calibro di Kurt Hamrin, Roberto Baggio, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta che ci hanno inorgoglito con le loro giocate e il loro senso di appartenenza”.

E ancora: “Per noi la Fiorentina sarà sempre un porto cui approdare, mai un ponte che congiunge le rive dell’Arno. Finora, in campionato, Jovic ha segnato la miseria di due gol e ha sbagliato il rigore contro la Juventus, la nostra acerrima rivale. Un ruolino di marcia tutt’altro che irreprensibile, in linea con le sue dichiarazioni. Se il viola non fa per lui, Jovic può serenamente scegliere un colore che meglio lo rappresenta. Il Real Madrid gli ha già rescisso il contratto, tenendosi una clausola del 50% sulla futura rivendita da parte della Fiorentina. Penso non serva aggiungere altro”.