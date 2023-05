Pupo: “Noi tifosi viola, sempre in equilibrio tra inferno e paradiso. Ieri partita sportivamente drammatica per la Fiorentina”

Il noto cantante e tifosissimo della Fiorentina Pupo, ha espresso la sua opinione sulla partita di ieri sera contro il Basilea nel suo articolo scritto per Leggo. Queste le sue parole: “La partita di ieri è stata sportivamente drammatica. Abbiamo assistito a un incontro assurdo, che alimenta mille rimpianti, in cui la Fiorentina ha tenuto in mano il pallino del gioco per 80 minuti, ma ha poi pagato a caro prezzo due amnesie difensive, che le sono costate inopinatamente la partita. La squadra è in evidente debito di ossigeno, sono sempre gli stessi a correre; primi tra tutti, Amrabat e Dodô.

Mi auguro che, domenica contro l’Udinese, Vincenzo Italiano metta in atto un robusto turnover in modo da far rifiatare i titolari. A livello tecnico la Viola è superiore al Basilea (nella squadra svizzera mi ha impressionato solo Andy Diouf), ma sconta ancora evidenti deficit psicologici, come dimostra l’ansia di velocizzare le giocate, che si è evidenziata dopo il pareggio del Basilea. Mi hanno stupito i 2mila tifosi svizzeri, che hanno sfilato come un fiume in piena per le vie del centro, sostenendo in modo composto la loro squadra. Ma non è stato nulla rispetto alla meravigliosa coreografia che la Fiesole ha riservato ai suoi beniamini. Peccato per l’esito della partita. Al ritorno non sarà facile, ma noi crediamo ancora alla qualificazione. Noi tifosi viola siamo sempre in equilibrio tra inferno e paradiso. E fino a giovedì sarà un purgatorio”