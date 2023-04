Pupo: “Sarebbe un delitto fermarsi adesso: per la Fiorentina sono giorni di serena attesa. Biraghi ha confermato il suo amore per Firenze e la Curva Fiesole lo ha abbracciato”

Il cantautore tifoso della Fiorentina Enzo Ghinazzi (in arte Pupo) ha espresso la sua opinione sull’ottimo momento in casa viola, alla vigilia della sfida di Conference League contro il Lech Poznan. Ecco quanto ha scritto su Leggo.it: “Su di noi nemmeno una nuvola, semmai un po’ di stanchezza. La partita contro i polacchi è tutt’altro che proibitiva, in più abbiamo ipotecato la finale di Coppa Italia. La piazza vive giorni di serena attesa, sull’onda di sette risultati utili consecutivi in campionato. Sarebbe un delitto fermarsi proprio adesso, con un piatto così ricco”.

Su Biraghi: “Il capitano della Fiorentina ha confermato il suo grande amore per Firenze. E la Curva Fiesole non ha esitato a riabbracciare uno dei suoi beniamini”.