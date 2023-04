“Pur di non farci giocare la Fiorentina allo stadio gli diamo fuoco”, l’incendio al Castellani scatena l’ironia sul web degli empolesi

Empoli-Lecce è cominciata con un inedito fuori programma: un principio d’incendio nel controsoffitto del corridoio che porta agli spogliatoi. C’è voluto addirittura l’intervento dei pompieri per spegnere le fiamme e far diradare il fumo che si era diffuso negli spogliatoi.

Un incidente questo che ha scatenato l’ironia social di qualche buontempone vicino ai colori azzurri: “Pur di non farci giocare la Fiorentina, allo stadio gli diamo fuoco”. La vicenda del resto è nota. Si parla del Castellani come una delle possibili sedi che potrebbero ospitare i viola qualora il Franchi venisse chiuso durante i lavori di rifacimento. Ipotesi questa che non va proprio giù ad una larga fetta di tifosi empolesi.