Quali sono i difensori che tirano più in porta in Serie A? In cima alla classifica c’è un calciatore della Fiorentina

C’è un centrale della Fiorentina che detiene un interessante record statistico. Analizzando quali sono i difensori con il maggior numero di tiri in porta in Serie A, in cima a questa speciale classifica c’è Lucas Martinez Quarta. Lo riporta la pagina Chiamarsi Bomber.

Un dato molto curioso, considerato soprattutto un minutaggio non particolarmente elevato in confronto ai concorrenti, che sono difensori come Theo Hernandez, Giovanni Di Lorenzo, Carlos Augusto e Destiny Udogie. Martinez Quarta, infatti, ha tentato ben dieci tiri in porta. Per ora l’argentino è riuscito a siglare soltanto una rete, contro il Bologna.

Di seguito, l’intera classifica: