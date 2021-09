“Quando arriva l’interesse delle big europee è normale che uno come Vlahovic vacilli. Difficilmente rimarrà”

L’ex difensore Gennaro Scarlato ha parlato a TMW Radio in vista di Fiorentina–Napoli: “Italiano ha cambiato in breve tempo la mentalità dei giocatori. Mi sembra una squadra molto motivata, e le motivazioni le ha anche Italiano che è andato in una piazza importante. È una squadra pericolosa che può arrivare nelle zone alte. Napoli capolista? Non è un caso perché ha fatto un mercato mirato, tenendo i vecchi come Koulibaly e Insigne e rinforzandosi con Anguissa. Inoltre è arrivato un allenatore esperto che conosce le piazze importanti e che sa quali punti andare a toccare”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Un giocatore molto giovane e bravo, quando sente l’interesse delle grandi d’Europa è normale che vacilli, ma ha fatto bene a rimanere a Firenze per confermarsi in Serie A, per poi affrontare campionati diversi. È difficile che possa rimanere l’anno prossimo”.