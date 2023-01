“Quando arrivano offerte importanti, i giocatori vanno lasciati andare. Le grandi squadre programmano il mercato da qui a un anno”

L’ex direttore generale della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto in casa viola:

“Non è mai facile fare mercato a gennaio. Andrebbe trovata una squadra che non ha più obiettivi per sfruttare le sue occasioni. I prezzi poi spesso sono fuori da ogni logica; quando ci sono offerte importanti i giocatori bisogna lasciarli andare. Quando tieni un calciatore con la forza vai a creare due problemi: lasci scontento il giocatore e non sfrutti un’occasione economica“.

E ancora: “Le grandi squadre programmano il mercato da qui a un anno. Quindi ora a gennaio si guarda a giugno, e così via. I prestiti in genere si cercano di non fare perché si rischia di lavorare per altri”.