Quando Brekalo “salvò” il Torino nel derby della mole. Cresce la condizione dell’esterno croato

Gli è bastato poco per imprimere il suo graffio all’Allianz Stadium la prima volta che è sceso in campo in quella che, da dodici anni, è ormai la tana del “nemico” sportivo per antonomasia, tanto del Torino quanto della Fiorentina. Poco più di un’ora di gioco, un delizioso paso doble vicino alla linea di fondo di sinistra su Cuadrado e un cioccolatino che Belotti ha dovuto solo scartare e mettere in rete per l’1-1 finale. Se i granata un anno fa sono usciti indenni dal confronto con la Juventus lo devono proprio a Josip Brekalo, l’uomo da cui adesso Vincenzo Italiano e Firenze si attendono la svolta in vista di una seconda parte di stagione mai così densa densa di appuntamenti.

La forma, del resto, non è ancora delle migliori eppure, rispetto a quando Brekalo ha messo per la prima volta piede a Firenze, i progressi sono stati evidenti. Al punto tale che, dopo la panchina contro la sua ex squadra in Coppa Italia, l’esterno ha subito collezionato i suoi primi minuti in campionato. Poco meno di mezz’ora per ritrovare intanto il feeling giusto con il terreno di gioco in un match ufficiale.