Quando Diego Della Valle telefonò a Spalletti

Primavera 2019, è quello il momento in cui l’allora proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, telefonò a Luciano Spalletti (che domenica sarà avversario dei gigliati col suo Napoli). A riferire la notizia è oggi La Nazione.

In pratica, dopo le dimissioni di Pioli e l’esonero di Spalletti dall’Inter, in casa viola si provò a mettere in stand by il tecnico di Certaldo per affidargli la squadra.

Lo stesso Spalletti però non vuole recedere dal contratto che aveva ancora con l’Inter, nonostante l’esonero ed è così che arrivò Vincenzo Montella.