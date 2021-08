Quando è pronto Torreira? Incognita bolla ma con la deroga il centrocampista potrebbe essere subito convocato

Con le visite mediche dietro l’angolo, così come l’ufficialità, la domanda su Lucas Torreira riguarda la data del suo possibile esordio: in teoria per chi arriva dal Regno Unito è prevista una quarantena di 5 giorni ma l’uruguaiano vanta già la doppia dose del vaccino e, così come accaduto al romanista Abraham, potrebbe godere di una deroga da parte della Figc per potersi unire alla bolla del resto della squadra. La sua vita privata sarebbe comunque limitata al percorso tra abitazione e campo di allenamento, proprio per il periodo dei 5 giorni, ma questo lo renderebbe disponibile a tutti gli effetti. Ci sarebbe poi naturalmente da valutare la sua condizione e l’adattamento più o meno immediato al sistema di Italiano: ma se deroga sarà, Torreira potrebbe essere convocato in linea teorica anche contro il Torino.