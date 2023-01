Quando le occasioni non vengono sfruttate: Jovic e Biraghi “condannano” la Fiorentina nelle statistiche sui rigori

Come sempre quando si arriva al giro di boa del campionato emergono varie statistiche, da quelle più classiche a quelle più particolari. Tra esse ce n’è anche una che riguarda la Fiorentina, e non è propriamente positiva. Stiamo parlando del dato relativo ai calci di rigore, che vede la squadra viola possedere (insieme alla Cremonese) la percentuale realizzativa più bassa.

Su quattro conquistati in Serie A, infatti, la Fiorentina ne ha realizzati soltanto la metà. Gonzalez contro il Sassuolo e Cabral contro l’Inter hanno fatto centro, mentre Biraghi contro il Verona e Jovic contro la Juventus hanno fallito. Particolarità, tutti i rigori a favore dei viola sono stati fischiati al Franchi. In generale, la squadra che ha calciato più rigori è stata l’Atalanta (otto), mentre Udinese, Verona, Sampdoria ed Empoli non sono riuscite a conquistarne nemmeno uno.