Quando potrebbe non essere UNO solo il capitano a “lasciare la barca”. La Fiorentina e la caccia all’esperienza nel prossimo mercato

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sui “capitani” viola che potrebbero di fatto lasciare la Fiorentina al termine di questa travagliata stagione: German Pezzella, Milan Badelj, Federico Chiesa. Loro c’erano tutti quando Davide Astori ha tragicamente lasciato in eredità la fascia, soprattutto i primi due hanno fatto un po’ da fratelli maggiori ad un gruppo giovane, il secondo più giovane della Serie A. Pezzella e Badelj hanno il viola cucito addosso e se fosse per loro rimarrebbero a vita. Pradè ha subito voluto il ritorno del croato per le qualità umane che avrebbe riportato al gruppo. Ma sul campo è un’altra storia, il dualismo con Pulgar e qualche acciacco di troppo faranno sì che il riscatto non venga esercitato. Discorso analogo per Pezzella, che pure non è mai stato relegato in panchina, ma ha sofferto molto, sia in campo con prestazioni non sempre all’altezza, sia fuori, colpito dal virus: settimane non facili, ma vissute comunque da leader. Per Badelj c’è la Lokomotiv Mosca, per Pezzella il Valencia, ma anche il Napoli e la Roma. Di Chiesa si parla ormai da mesi, non c’è nulla da aggiungere. E così, della squadra di DA13, resterebbe solo Benassi. Servirà acquistare carattere dal prossimo mercato.

